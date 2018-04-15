İspanya Kraliçesi Sofia'ya Türk kahvesi ikramı

İspanya Uluslararası Diplomatlar Derneği 23. Kermesi, Kraliçe Sofia'nın himayesinde gerçekleştirildi.

"Tek bir gün ve mekanda tüm dünyadan alış-veriş yapılacak en iyi yer" olarak gösterilen etkinliğe, aralarında Türkiye'nin de olduğu 42 ülkeden diplomatlar katıldı.

Geliri Kraliçe Sofia Vakfı'nın yardım çalışmalarında kullanılacak kermesi ziyaret edenler, katılımcı ülkelerin mutfaklarından örnekleri tatma imkanı buldu. Halk oyunları gösterilerine yer verilen etkinlikte, el işi eserler tanıtıldı.

Diplomatlar Pazarı olarak da bilinen etkinliği himaye eden Kraliçe Sofia, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği tarafından kurulan standı ziyaret etti. Kendisine ikram edilen Türk kahvesini içen Kraliçe Sofia, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Ömer Önhon ve eşi Meltem Önhon'dan bilgi aldı.

Etkinlikte ayrıca, Türkiye'ye çift yönlü uçak bileti çekilişi de yapıldı.

Kaynak: AA