İspanya Kralı 6. Felipe Barselona'da mum yaktı

İspanya Kralı 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia ile Katalonya'daki siyasi liderler, Barselona'daki terör saldırısında ölenlerin anısına La Rambla Caddesi'ne gelerek, yaktıkları mumları bıraktı.

İspanya Kralı ve Kraliçesi ile Katalonya Özerk Yönetim Başkanı Carles Puigdemont, Katalonya Meclis Başkanı, Carme Forcadell, Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, 13 kişinin öldüğü ve 120 kişinin de yaralandığı terör saldırısının yaşandığı La Rambla Caddesi'ni ziyaret etti.

Saldırıda kullanılan minibüsün en fazla ölüme yol açtığı ve durduğu nokta olan, vatandaşların bıraktıkları çiçekler için oluşturulan alana gelen heyet, yaktığı mumları buraya bıraktıktan sonra çevredekileri selamlayıp bölgeden ayrıldı.

İki gündür Barselona'da bulunan Kral 6. Felipe'nin terör saldırısında ölenlerin anısına yarın "Sagrada Familia" (Kutsal Aile) bazilikasında düzenlenecek ayine katılacağı öğrenildi.