İspanya, Katalonya için düğmeye bastı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, Katalonya yerel yönetiminin özerklik haklarının merkezi hükümete devredilmesini öngören anayasanın 155. maddesinin uygulanabilmesi için düğmeye basıldığını bildirdi.

Bakanlar Kurulunun Katalonya krizi gündemiyle gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıdan sonra basına açıklama yapan Rajoy, "155. maddenin uygulanmasına ilişkin hükümetin atacağı adımlardan önce Katalonya yerel yönetiminden bağımsızlık ilan edip etmediğine açıklık getirmesini istediklerini" söyledi.

Rajoy, "Katalonya yönetiminin dünkü genel kurulunda yarattığı karmaşıklıktan sonra İspanyol hükümeti olarak vatandaşlara güven ve sükunet vermek istiyoruz." dedi.

İspanya'nın 1978'te kabul ettiği ve yürürlükte olan anayasasının 155. maddesi, ulusal tehdit ve egemenlikle ilgili konularda gerekli görülmesi halinde özerk yönetimlerin haklarının merkezi hükümete devredilmesini öngörüyor.

Bu zamana kadar hiç uygulanmayan 155. maddenin yürürlüğe girmesi için Senatoda mutlak çoğunluğun onayı gerekiyor. Ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) ve liberal görüşlü Ciudadanos'un, iktidardaki sağ görüşlü Halk Partisi'nin (PP) 155. maddeye ilişkin atacağı adımlara destek verdiğini açıklamalarından dolayı önümüzdeki günlerde söz konusu kararın oylanması halinde Senatoda kabul edilmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont dünkü yerel parlamento oturumunda "askıya alınan bir bağımsızlık ilanı" yapmış, ardından Katalan parlamentosundaki ayrılıkçı 72 milletvekili bu askıya alınan bağımsızlık ilanının altına imza atmıştı.