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İspanya, Katalan bakanların korumaları ve şoförlerini geri çekti

İspanya hükümeti, feshettiği Katalonya özerk yönetimi hükümetinin bakanlarına tahsis edilen koruma polisi ve makam şoförlerini geri çekti.

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İspanya, Katalan bakanların korumaları ve şoförlerini geri çekti

İspanya devlet televizyonu TVE, İspanya hükümetinin anayasasının 155. maddesini uygulamaya koymasının ardından Katalonya yerel hükümetindeki bakanların yanında sürekli görev yapan koruma polisleri ile şoförlerinin geri çekildiğini duyurdu.

Haberde, yetkileri elinden alınmasına rağmen sadece Katalonya Başkanı Carles Puigdemont'un yanındaki koruma polislerinin "güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı" görevlerine devam ettikleri belirtildi.

Ayrıca "güvenlik endişesi duyduğunu" bildiren bakanlara da koruma verileceği ifade edildi.

Katalonya bölgesini 21 Aralık’ta ilan edilen erken yerel seçime kadar doğrudan yönetecek olan İspanya hükümetinin kararıyla görevlerinden alınan Katalonya yerel polisinin yeni müdürlerinin atamalarının da yapıldığı görüldü.

Öte yandan İspanya'nın önde gelen kamuoyu araştırma şirketi Sigma Dos'un 21 Aralık erken yerel seçiminden önce yayımladığı ilk ankette, Katalonya'da bağımsızlık yanlılarının seçimi kazansa da yerel parlamentodaki çoğunluğu kaybedebileceği sonucu ortaya çıktı.

Bağımsızlıkçıların Katalonya'da tekrar yönetime gelebilmeleri için 68 milletvekilini bulmaları gerekiyor. 

Olaylar, Katalonya'nın Cuma günü tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesi ile yeniden tırmanmıştı. Bunun üzerine Katalan lider Carles Puigdemont görevden alınmış, yetkileri merkezi hükümete devredilmişti.

Son olarak da Madrid yönetimi, Katalonya'da 21 Aralık'ta erken seçime gidileceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: sigma dos, katalonya referandum, Katalonya, İspanya
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