  • 11 EKIM 2017, ÇARŞAMBA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 15º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.704
    EURO 4.379
  • BIST 103394
    ALTIN 153.376
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İspanya hükümetinden Katalonya'ya karşı yeni önlem hazırlığı

İspanya hükümetinden Katalonya'ya karşı yeni önlem hazırlığı

İspanya hükümeti, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un "askıya alınan bağımsızlık ilanı" açıklamasına karşı yeni önlemler alacağını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İspanya hükümetinden Katalonyaya karşı yeni önlem hazırlığı

İspanya hükümeti, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont'un "askıya alınan bağımsızlık ilanı" açıklamasına karşı yeni önlemler alacağını açıkladı.

Katalonya yerel parlametosunda bağımsızlık yanlısı yeni girişimlerden sonra İspanya Başbakanı Mariano Rajoy, ana muhalefetteki Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) lideri Pedro Sanchez ile Başbakanlık konutunda toplantı yaptı. Konuyla ilgili basına bilgi veren Başbakan Yardımcısı Soraya Saenz de Santamaria, Katalonya krizinden dolayı Bakanlar Kurulunun yarın sabah olağanüstü toplanacağını duyurdu.

Santamaria, "Ne Sayın Puigdemont ne de hiç kimse olmayan bir yasanın sonuçlarını dayatabilir. Ne 1 Ekim'de bir referandum oldu ne de Katalan halkının çoğunluğu bağımsız bir devlet istiyor. Bugün Sayın Puigdemont, kendi özerk yönetimini, tarihinin en büyük belirsizliğine atmıştır." dedi.

Bu arada Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerine öncülük eden iktidardaki "Junts pel Si" (Evet için Birlik) ittifakı ile ona dışarıdan destek veren aşırı sol görüşlü Halk Birliği Adaylığı (CUP) partisinden toplam 72 milletvekili, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont tarafından "askıya alındığı" açıklanan "bağımsızlık ilanının" altına imza attı. Bağımsızlık yanlısı Katalanların yaşadığı hayal kırıklığını azaltmak ve uluslararası topluma Katalonya'nın bağımsızlık iddiasının devam ettiğini göstermek için imzalanan bağımsızlık ilanının girişinde "Bağımsız, egemen, demokratik, sosyal ve hukuk devleti olarak Katalonya Cumhuriyeti'ni kuruyoruz." ifadesi yer aldı.

İmzaladıkları bağımsızlık ilanının hiçbir değeri olmadığını kaydeden CUP milletvekilleri, parlamentodan ayrılırken gazetecilere yaptıkları açıklamada, Katalonya'nın bağımsızlığıyla ilgili İspanyol hükümeti ile diyaloğa başlaması için Puigdemont'a bir ay süre verdiklerini söyledi.

Şu anda hiçbir geçerliliği olmayan söz konusu bağımsızlık ilanı, İspanyol devletinin başlatacağı olası bir hukuki süreçte tek sorumlunun Katalonya Başkanı Puigdemont olarak gösterilmemesi için bağımsızlık sürecine destek veren 72 milletvekili tarafından imzalandı.

Öte yandan Puigdemont'un bağımsızlık ilan edememesinin ardındaki gerekçenin Avrupa Birliğinden (AB) gelen baskı olduğu iddia edildi.

AA muhabirinin Junts pel Si partisi kaynaklarından aldığı bilgilerde, "AB'den gelen telefonlar susmadı. Puigdemont, bizim için çok yumuşak bir konuşma yaptı. Bunun arkasında AB'nin ısrarları olduğunu söylemeliyim. Herkes içeriği daha yüklü bir konuşma bekliyordu. Ama böyle bir konuşma için Avrupa'dan beklediğimiz destek gelmedi. Avrupa, Katalonya'nın bağımsızlığına hazır değil." denildi.

Etiketler: ispanya hükümeti, Katalonya Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER