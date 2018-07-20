İspanya eski Katalan lideri iade talebini geri çekti

İspanya Yüksek Mahkemesi, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı girişimlere öncülük eden ve haklarındaki suçlamalardan dolayı ülkeden kaçan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont ve diğer 6 eski Katalan hükümeti üyesi hakkındaki iade talebini geri çekti.

İspanya Yüksek Mahkemesi'nin kararı, Almanya'da Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi'nin Puigdemont'la ilgili 12 Temmuz'da aldığı kararın ardından geldi.

Mahkeme, kararı uygulanamaz buldu

Alman mahkemesi, İspanya'nın temel iade talebi olan "devlete isyan" suçu yerine Puigdemont'un sadece "kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması" suçundan iade edilmesini öngören bir karar almıştı.

İspanya yargısı, Puigdemont'un Alman hukukunda karşılığı bulunmayan "devlete isyan" suçundan değil "kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması" suçundan iade edilebileceği yönündeki kararı uygulanamaz buldu.

İspanya Yüksek Mahkemesi bu çerçevede, Puigdemont dahil 6 kişi hakkındaki yakalama ve iade talebini de geri çekti.

İspanya 12 yıl ceza öngören "kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması" suçundan iade kararını kabul etseydi Puigdemont, sadece bu suçtan yargılanacaktı.

Kaçak Katalan siyasetçiler hakkındaki suçlamalar mevcut durumda sadece milli sınırlar içinde geçerli olurken, bu kişilerin İspanya'ya dönmeleri durumunda tutuklanmaları öngörülüyor.

Süreçte neler yaşandı?

İspanya Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan etmesine rağmen geçen sene 1 Ekim'de bağımsızlık referandumuna gidilmiş, 27 Ekim'de de Katalonya Özerk Yönetimi Parlamentosu referandum sonuçlarına dayanarak tek taraflı bağımsızlık ilan etmişti.

Bunun üzerine, dönemin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy yönetimindeki merkezi hükümet, Senato'nun onayıyla özerk yönetim hükümetini feshetmiş, bölgeyi doğrudan yönetmeye başlamış ve 21 Aralık'ta erken seçime gidilmesine karar vermişti.

Eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Carles Puigdemont, bazı bakanlarla Belçika'ya kaçarken, İspanya yargısı da bu kişiler hakkında "devlete isyan" suçundan soruşturma başlatmıştı.

İspanyol yargısı, Belçika'nın olumsuz yönde karar vereceğini düşünüp Puigdemont hakkındaki ilk iade talebini geri çekmiş ancak 25 Mart'ta Almanya sınırını geçtikten sonra otoyolda yakalanan Puigdemont hakkında ikinci kez yakalama ve iade kararı çıkarmıştı. 12 Temmuz'da Schleswig-Holstein Eyaleti Yüksek Mahkemesi, eski Katalan liderin "devlete isyan" suçundan değil "kamu kaynaklarının usulsüz kullanılması" suçundan iade edilebileceğine hükmetmişti.

Bu arada bağımsızlık girişimi nedeniyle haklarında soruşturma yürütülen 28 Katalan'dan 9'u tutuklanmış, 9'u kefaletle serbest bırakılmış, 7'si kaçmış, geriye kalan 3 kişiye ise herhangi bir suçlama yönetilmemişti. Suçlu bulunmaları durumunda ayrılıkçı Katalanlar, sadece "devlete isyan" suçundan 30 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Kaynak: DW