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İspanya: Esed rejiminin kimyasal saldırısı insanlık suçu

İspanya Dışişleri Bakanlığı, kimyasal silahların kullanımının, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve insanlığa karşı suç olduğunu vurguladı.

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İspanya: Esed rejiminin kimyasal saldırısı insanlık suçu

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin Duma'daki sivilleri kimyasal silahla hedef almasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İspanya'nın kimyasal silah kullanılarak yapılan bombalı saldırıyı kınadığı vurgulanan açıklamada, "Kimyasal silahların herhangi bir kişi tarafından, herhangi bir yer ve zamanda kullanımı, uluslararası hukukun açık bir ihlali ve insanlığa karşı suçtur" ifadeleri kullanıldı.

KSYÖ-BM Ortak Mekanizması

Uluslararası toplumun bu alçakça silahların kullanımının cezasız kalması karşısında kayıtsız duramayacağı belirtilen açıklamada, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KSYÖ) - Birleşmiş Milletler (BM) Ortak Soruşturma Mekanizmasının süresinin uzatılmaması eleştirildi.

İspanya'nın ayrıca "katliamın sorumlularından hesap sormaya" katkı sağlayacak olan mekanizmanın kısa sürede yenilenmesi için çalışacağı vurgulandı.

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, kimyasal silah, İspanya, Esed Rejimi, duma, Doğu Guta
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