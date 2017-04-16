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Buradasınız : » » İsminizi dinazor kemiğinde yaşatabilirsiniz

İsminizi dinazor kemiğinde yaşatabilirsiniz

Fransa'da isminizin 30 avro karşılığında bir dinazor kemiğine verilmesi ve bu kemiğin isminizle anılması mümkün.

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İsminizi dinazor kemiğinde yaşatabilirsiniz

Fransa'nın Charente bölgesinde yapılan kazılarda ortaya çıkarılan tarih öncesi dönemlere ait 7 bin dinazor kemiği için yapılacak sergiye para toplamak amacıyla ilginç bir yöntem benimsendi.

Beaux-Arts d’Angouleme Müzesi ve Paleocharente Derneği'nin kararıyla isteyen kişi, dinazorların kemiklerine 30 avro karşılığında kendi ismini verebilecek. Böylece kemikler bu isimle anılacak.

Müze görevlileri, kazıdan elde edilen kemikleri "Üzümbağının devleri, Dinazorlar" başlıklı sergide 20 Mayıs'tan itibaren Charente'de sergileyecek.

Fransa müzelerinin hazinesi olarak sınıflandırılan bu kemiklere ismini verenlerin isimleri, kemiklerin üzerine etiketlenerek yazılacak.

Kemikler müzede sergilenecek ve kemiğe ismini veren kişi ise kemiğin bir fotoğrafının yanı sıra sertifika da alacak.

Fransa Kültür Bakanlığının, Fransa'daki dinazor kalıntılarına yönelik araştırmaları desteklememesi nedeniyle müzenin böyle bir yönteme başvurduğu belirtildi. 

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