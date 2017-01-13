Ä°smi aynÄ± iÅŸlevi farklÄ± terÃ¶r faaliyetleri

Bir Ã§ok batÄ±lÄ± Ã¼lke tarafÄ±ndan desteklenen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK'dan ayrÄ± bir yapÄ±lanma gibi gÃ¶sterilen PYD'nin Ã¶rgÃ¼tlerle olan baÄŸÄ± kuruluÅŸ gÃ¼nÃ¼nden beri gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulunuyor.

Suriye’de yasÌ§anan kaos ortamÄ±ndan istifade ederek DEAÅž ile girdiÄŸi Ã§atÄ±ÅŸmalarla uluslararasÄ± alanda meÅŸruiyet kazanmaya Ã§alÄ±ÅŸan PYD/YPG'nin, PKK ile organik baÄŸÄ±nÄ± inkar etse de kuruluÅŸunun bizzat terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elebaÅŸÄ± Abdullah Ã–calan'Ä±n talimatÄ±yla gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi biliniyor.

PYD, PKK'nÄ±n 2002 yÄ±lÄ±nÄ±n Nisan ayÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi 8'inci kongresinde alÄ±nan kararla, 2003 yÄ±lÄ±nda Suriye'de "Partiya Yekitiya Demoqratik" ismiyle kuruldu. OÌˆrguÌˆtuÌˆn liderligÌ†ini 2003-2010 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda Fuat OÌˆmer yaparken, o dÃ¶nemde Esed rejimi tarafÄ±ndan hoÅŸ karÅŸÄ±lanmayan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n Ã¼yeleri tutuklandÄ±. Salih MuÌˆslim’in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu pek Ã§ok isim ise bu nedenle Kuzey Irak'a kaÃ§mak zorunda kaldÄ±.

"Arap BaharÄ±"nÄ±n da etkisiyle 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlayan devrim hareketlerinde, rejimle iÅŸ birliÄŸine giden Ã¶rgÃ¼t, daha Ã¶nce yasaklanan siyasi ve silahlÄ± faaliyetlerine tekrar baÅŸlarken, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n tutuklu Ã¼yeleri de serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

HPG-PJAK-YPG arasÄ±ndaki geÃ§iÅŸkenlik

PKK Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda bulunan HPG'ye ait teroÌˆristler, "Kobani SavunmasÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan olaylarda, PYD'nin silahlÄ± kanadÄ± YPG saflarÄ±na geÃ§miÅŸti. Bu da PKK-KCK'ya bagÌ†lÄ± HPG, PJAK ve YPG arasÄ±nda ihtiyaca bagÌ†lÄ± olarak bir gecÌ§isÌ§kenliÄŸin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seriyor.

Wall Street Journal gazetesinde yayÄ±nlanan bir haberde ABD'li eski asker Jamie Lane'in sÃ¶zlerine yer verilmiÅŸti. Lane'in "PKK ile YPG arasÄ±nda hiÃ§ fark yok. PKK'lÄ±lar sadece Ã¼niforma deÄŸiÅŸtirerek YPG oluyor" ÅŸeklindeki aÃ§Ä±klamalarÄ±, bir militanÄ±n TuÌˆrkiye'de savasÌ§Ä±rken HPG'li, Ä°ran'da savaÅŸÄ±rken PJAK'lÄ± Suriye'de savaÅŸÄ±rken YPG'li olarak kendini tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyuyor.

PKK'nÄ±n TÃ¼rkiye'den Ã§ekilmesi durumunda PYD'ye katÄ±lacaklarÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki iddialarÄ±n ardÄ±ndan PYD EÅŸ BaÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim, MayÄ±s 2013'te BBC TÃ¼rkÃ§e'ye bir mÃ¼lakat vermiÅŸti. MÃ¼slim bu geÃ§iÅŸkenliÄŸi, "BÃ¶yle bir desteÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z yok. Yeterince iyi yetiÅŸmiÅŸ savaÅŸÃ§Ä±mÄ±z var. Ä°htiyacÄ±mÄ±z olur ise gÃ¼ndeme gelebilir." sÃ¶zleriyle ortaya koymuÅŸtu.

SavaÅŸ suÃ§u iÅŸleyen terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼

PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ ile bir baÄŸÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren PYD'nin askeri kanadÄ± YPG'nin Suriye'nin kuzeyinde savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸi raporlarla da ortaya kondu.

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼, 13 Ekim 2015'te yayÄ±mladÄ±ÄŸÄ± "Gidecek yerimiz yok" baÅŸlÄ±klÄ± raporunda, YPG'nin Ã¼lkenin kuzeyinde Arap ve TÃ¼rkmen sivillerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgeleri kullanÄ±lamaz hale getirdiÄŸi, bÃ¶lge sakinlerini zorla yerlerinden ederek insan haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi ve savaÅŸ suÃ§u iÅŸlediÄŸine dair tespitlere yer verdi.

Raporda, Suriye'nin kuzeyindeki Ã¶zellikle Arap ve TÃ¼rkmen kÃ¶ylerinin PYD'nin yÃ¶netimindeki sÃ¶zde Ã¶zerk idare tarafÄ±ndan ateÅŸe verildiÄŸi ve kÃ¶ylÃ¼lerin de bÃ¶lgeyi terk etmesi iÃ§in Ã¶lÃ¼mle tehdit edildiÄŸi vurgulandÄ±.

Hem PKK hem YPG saflarÄ±nda savaÅŸan terÃ¶ristler

TerÃ¶ristlerin hem PKK hem de YPG saflarÄ±nda savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik Ã¶rnekler arasÄ±nda, PKK'nÄ±n genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±nÄ±n sÃ¶zde "TÃ¼rkiye hamle sorumlusu" olduÄŸu belirlenen "Ferman" kod adlÄ± Enver GÃ¼ngÃ¶r yer alÄ±yor.

TÃ¼rkiye'ye yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan girmeye Ã§alÄ±ÅŸan GÃ¼ngÃ¶r, 14 Åžubat 2016'da ÅžanlÄ±urfa'da yakalanarak tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼ngÃ¶r ifadesinde, 30 Mart 2014'te yapÄ±lan yerel seÃ§im Ã¶ncesi silah eÄŸitimi almak iÃ§in Kandil'e gittiÄŸini, oradan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DAEÅž'e karÅŸÄ± savaÅŸmak iÃ§in Kobani'ye geÃ§tiÄŸini anlatmÄ±ÅŸtÄ±.

Haziran 2015'te TÃ¼rkiye'ye geÃ§tiÄŸini ve yapÄ±lacak eylemler hakkÄ±nda toplantÄ±lar dÃ¼zenlediklerini aktaran Enver GÃ¼ngÃ¶r, DiyarbakÄ±r'da dÃ¼zenlenen silahlÄ± eylemlerin bazÄ±larÄ±nda bulunduÄŸunu itiraf etmiÅŸti.