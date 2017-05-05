Aliyev, Bakü'de düzenlenen 4. Dünya Kültürlerarası Diyalog Forumu'nun açılışında konuşma yaptı.

Azerbaycan'ın çok kültürlü bir ülke olduğunu dile getiren Aliyev, ülkede tüm dini ve etnik grupların barış ve hoşgörü içerisinde yaşadığını, bundan da gurur duyduklarını belirtti.

Tüm dini ve kültürel anıt ile mekanların devlet tarafından korunduğuna dikkati çeken Aliyev, çok kültürlülüğü politikalarının bir parçası olarak kabul ettikleri ve hayat tarzı olarak benimsediklerini kaydetti.

Kültürler arası diyaloğun günümüzün en önemli konulardan biri olduğunu vurgulayan Aliyev, "Çok kültürlülük olmasa dünya daha fazla tehlike ile karşı karşıya kalır. Dünyada bazı tedirgin edici akımlar var. Çeşitli yerlerde çatışmalar, iç savaşlar yaşanıyor. Bunun sebebi farklı kültürler arasında anlaşmanın olmaması. Riskleri, gerginliği azaltmanın yollarını aramalıyız. Birleşmeli ve çok kültürlülüğün yaşadığını göstermeliyiz. Çok kültürlülüğün alternatifi ksenofobi, antisemitizm, bölücülük gibi akımlardır. Çok kültürlülük dünyayı daha tehlikesiz duruma getirmek için tek yol." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, İslam dünyasında yaşanan sıkıntılara da işaret ederek, "İslam dünyasında birliğe ihtiyaç var. Maalesef İslam ülkeleri terörden mağdur oluyor. İslam'ın terörle ilişkilendirilmesine karşıyız." ifadelerini kullandı.

“BMGK kararlarının uygulanmasında çifte standart var”

Ermenistan-Azerbaycan çatışması ve Dağlık Karabağ sorununa değinen Aliyev, Ermenistan'ın işgali sonucu 1 milyondan fazla insanın vatanlarını terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Aliyev, Ermenilerin işgal ettikleri bölgelerde tüm dini ve kültürel anıtları tahrip ettiğine dikkati çekerek, Bakü'de bulunan Ermeni kilisesinin ise korunduğunu söyledi.

BMGK'nın işgalin sonlandırılmasına yönelik 4 kararı olduğunu hatırlatan Aliyev, “Ermenistan bu kararları hiçe sayıyor. Bazen BMGK kararları, günler saatler içerisinde uygulanıyor. Bize geldiğinde ise 20 yıldan fazladır uygulanmıyor. Burada çifte standartlar olduğunu görüyoruz. BMGK kararları uygulanmalıdır.” dedi.

"Kültürlerarası Diyaloğun Gelişmesi: İnsan Güvenliği, Barış ve Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeni Olanaklar” başlıklı forumun açılış toplantısına Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Genel Direktörü İrina Bokova, BM Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Abdülaziz Al Nasser, BM Dünya Turizm Örgütü Genel Sekreteri Taleb Rıfai, İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin ve İslami Eğitim, Bilim ve Kültürel Organizasyonu (İSESCO) Genel Direktörü Osman El Tuveycri katıldı.

Azerbaycan Kültür Bakanlığı, UNESCO, BM Medeniyetler İttifakı, BM Dünya Turizm Örgütü ve İSESCO'nun ortaklaşa düzenlediği forum yarın sona erecek.