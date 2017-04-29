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Buradasınız : » » İslamafobiye karşı "Buyurun, ben Müslümanım" etkinliği

İslamafobiye karşı "Buyurun, ben Müslümanım" etkinliği

Avustralya'da yaşayan Türkler, ülkede artan İslamofobi'ye karşı Melbourne ve Sydney'in işlek caddelerinde stant açarak, "Buyurun, ben Müslümanım" etkinliği düzenledi.

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İslamafobiye karşı &quot;Buyurun, ben Müslümanım&quot; etkinliği
Etiketler: avustralya, buyrun ben müslümanım etkinliği
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