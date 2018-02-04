İslam Ulusal Konferansı'ndan Haniye'nin 'terör' listesine alınmasına tepki

İslam dünyasının meselelerini savunan bağımsız bir kurum olarak çalışan İslam Ulusal Konferansı tarafından yapılan açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin, direnişe ve Filistin'e verdiği büyük destek nedeniyle terör listesine alındığı ifade edildi.

ABD, Hamas Lideri Haniye'yi terör listesine aldı

ABD'nin kararına karşı Haniye'ye destek mesajı verilen açıklamada, söz konusu kararın "Siyonistler ile onların terörist, ırkçı ve suçlu yandaşlarının" teşvikiyle alındığı kaydedildi.

Açıklamada, kararın, İslam Ulusal Konferansı'nın, direnişe ve Filistin halkının Kudüs ve tüm Filistin topraklarındaki intifadasına bağlılığını artıracağı vurgulandı.

Kaynak: AA