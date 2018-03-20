"İslam İşbirliği Teşkilatı'nın ekonomik hacmi 75 trilyon dolardan fazla"

Türk - Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü'nün (TASEN) düzenlediği "İslam Dünyası'nda Ekonomik Krizlerin Etkileri ve Çözümleri" konulu sempozyumda konuşan Türk- Arap Ekonomi ve Stratejik İşbirliği Derneği (TASCA) Genel Başkan Yardımcısı İsmail Beyazıt, her 4 kişiden 1'inin Müslüman olduğu dünyada İslam ülkelerinin çok çeşitli siyasi, askeri, ekonomik, toplumsal, kültürel ve dini sorunlar yaşadığını söyledi.

Bugün ülkelerin siyasi ve idari sınırları birbirinden ayrılmış olan Müslümanların aslında İslam inancı gereği birbirinden sorumlu olduğunun altını çizen Beyazıt, "Yaklaşık 50 yıl önce kurulan 56 üyeli İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) üye ülkeler 75 trilyon dolardan fazla ekonomik hacme sahip. İslam dünyasının hak ve çıkarlarını koruyup iş birliğiyle dayanışmayı güçlendiren bu teşkilat, hiç şüphesiz daha aktif hale gelmelidir. İslam ülkelerinin yaşadıkları ve yaşayabilecekleri başta ekonomik olmak üzere her türlü krizin ele alınacağı ve İslam kardeşliği bilincinde ümmet refleksi gösterebilecek bu teşkilat, üye ülkelerinin elini taşın altına daha fazla sokmalı ve sorumluluklarını daha çok artırmalıdır" dedi.

"İslam dünyası yeraltı servetleri bakımından zengin"

Türk - Arap Araştırma ve Strateji Enstitüsü (TASEN) Başkanı Muhammed Adil ise İslam dünyasının yeraltı servetleri bakımından gerçekten zengin olduğunu söyledi. Adil, "Örnek verecek olursak Sudan'ın yeraltı maden serveti fazla. Canlı hayvan yönünden de çok iyi durumdayız. Biz bunları kullanamıyoruz" dedi.

Türk Afrika İşadamları Derneği Başkanı (TABA) Başkanı Fatih Akbulut da Türkiye ile Moritanya arasındaki ticarete bakıldığında Moritanya'da ilk 10'da Türkiye'nin olmadığını, ilk 10'da herhangi bir Müslüman ülkenin de yer almadığını ama Moritanya'nın İslam Cumhuriyeti olarak geçtiğini kaydetti.

Kaynak: AA