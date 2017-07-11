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İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan "İslamofobi" uyarısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), dünya genelinde İslamofobi eğiliminde artış olduğu uyarısında bulundu.

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İslam İşbirliği Teşkilatından &quot;İslamofobi&quot; uyarısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), dünya genelinde İslamofobi eğiliminde artış olduğu uyarısında bulundu.

İİT İslamofobi Gözlemevi tarafından hazırlanan "10'ncu İslamofobi raporu", Fildişi Sahili'nin Abidjan kentinde düzenlenen İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na sunuldu.

Raporda, dünya genelinde İslam'a ve Müslümanlara yönelik olumsuz algının artmasında ABD'deki başkanlık seçimleri, göçmenler konusu ve Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi gibi etkenlerin payı olduğuna vurgu yapıldı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, raporun ön sözünde İslamofobinin giderek nasıl yayılıp güçlendiğini şöyle anlattı:

"Müslümanlar korkutuldu ve kendilerine karşı ayrımcılık yapıldı. İslam'ın kutsal simgeleri aşağılandı, İslami kıyafetler giyenlere yönelik nefret suçları işlendi ve dışarıda başörtüsü takan kadınlara kötü muamele edildi. Bazı hükümetler de İslami kıyafetlere yasak getirdi veya Müslümanlara belirli bazı kısıtlamalar getirerek namaz kılmalarını engelledi. Sağcı siyasetçiler ile basın organları ise İslam'ı kötüleyen fotoğraflar yayımladı. Radikal ve aşırılıkçı grupların İslam adına yaptıkları eylemler, yabancılardan nefret edenlerin ajandalarının güçlendirilmesi için gerekçe oldu. Bu tür eylemler İslam'ın olumlu yönünü tehlikeye atarken, İslamofobiyi ise dünyanın her tarafında güçlendiriyor."

Useymin, İslamofobinin dünya barışı ve güvenliği için oluşturduğu tehlike konusunda uluslararası toplumu daha fazla bilinçlendirmek amacıyla teşkilat olarak siyasi ve diplomatik alanlarda etkin şekilde çalıştıklarını belirtti.

Fildişi Sahili'nde dün başlayan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı bugün sona erdi. 

Etiketler: İslam İşbirliği Teşkilatı, İİT, İslamofobi, İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı
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