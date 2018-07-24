İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışmasına tepki

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin yaptığı yazılı açıklamada, aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders'in girişimini "farklı din mensupları arasında nefret tohumları ekmeye ve tahrik etmeye çalışan provokatif bir yarışma" olarak nitelendirdi ve bundan duyduğu endişeyi aktardı.

Irkçılık, ayrımcılık ve dine yönelik nefreti önlemek için uluslararası bağlayıcılığı olan yasal araçlar geliştirilmesi gerektiğini belirten Useymin, "İfade özgürlüğü, dinlere saygı ilkesine aykırı olarak başkalarının duygularını incitmek değildir" ifadelerini kullandı.

Hollanda'da aşırı sağcı lider Wilders, Hollanda Parlamentosu binasında "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklamıştı.

Kaynak: AA