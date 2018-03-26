İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan "balistik füze" saldırısına kınama

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Yemen'den Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen "balistik füze" saldırılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada "Yemen'deki Husilerin, Suudi Arabistan'ın sivil yerleşim alanlarına yönelik sürdürdüğü balistik füze saldırıları, başta sivillerin güvenliği olmak üzere, ülke ve bölge istikrarını hedef aldıklarının açık bir göstergesidir" denildi.

Husilerin balistik füze saldırısının şiddetle kınandığı açıklamada, "İİT'nin Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içinde olduğu, ülkenin güvenlik ve istikrarını korumak için hükümetin atacağı tüm adımları desteklediği" belirtildi.

Husierin balistik füze saldırıları sürüyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, dün Yemen'den Suudi Arabistan'a atılan 7 füzenin imha edildiğini duyurmuştu.

Yemen'de meşru hükümet güçlerine karşı savaşan Husiler tarafından daha önce de Riyad'a fırlatılan balistik füzeler, havada imha edilmişti.

Yemen'de meşru hükümete darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten bu yana meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.

Kaynak: AA