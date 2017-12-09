İslam İşbirliği Teşkilatına Kudüs çağrısı

Filistin Diasporası Halk Konferansı, İslam İşbirliği Teşkilatına (İİT), rolünü yerine getirmesi ve Kudüs için sorumluluk üstlenmesi çağrısında bulundu.

Filistin Diasporası Halk Konferansı Genel Sekreteri ve Filistinli düşünür Münir Şefik, ABD’nin “Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararına” ilişkin İstanbul'da düzenlenen Filistin Diasporası Halk Konferansı 4'üncü toplantısının ardından yaptığı basın açıklamasında, İİT'yi, rolünü yerine getirmeye ve Kudüs için sorumluluk üstlenmeye davet etti.

"Arap ve Müslüman ülkelere Siyonist İsrail ile tüm ilişkileri kesip, halkın sesine cevap vermeleri çağrısında bulunuyoruz." diyen Şefik, Filistin yönetiminden, İsrail ile her türlü güvenlik koordinasyonunu durdurması talebinde bulundu.

Şefik, konferansın, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan kararına karşı Arap ve Müslüman ülkeleri başta olmak üzere uluslararası alanda çalışmalarını sürdüreceğini dile getirdi.

Ülke dışında 6 milyonu aşkın Filistinli bulunuyor. Bunların çoğunluğu Ürdün, Lübnan, Suriye ve Körfez ülkelerinde, bir kısmı ise Avrupa ülkeleri, ABD ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamlarını sürdürüyor.

Kaynak: AA