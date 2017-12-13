İslam İşbirliği Teşkilatı Kudüs için olağanüstü toplandı

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Tel Aviv’deki Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararı tüm İslam Dünyasını ayağa kaldırdı.

ABD’nin Kudüs provokasyonuna başından beri en sert tepkiyi Türkiye gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönem başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı’nı (İİT) Kudüs için olağanüstü toplanmaya çağırdı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kudüs Zirvesi sonunda yayınlanacak bildiride ABD ve İsrail için sert bir mesaj çıkması bekleniyor.

Bugünkü toplantıya hangi ülkeler ne seviyede katılıyor?

'İİT Kudüs Zirvesi' liderler geçidine dönüşecek.

57 üye ülkeden 23’ü, zirvede lider düzeyinde temsil edilecek.

Lider seviyesinde katılan ülkeler şöyle;

Azerbaycan, Yemen, Kuveyt, Umman, Katar, Filistin, KKTC, İran, Brunei, Cibuti, Kazakistan, Pakistan, Libya, Endonezya, Afganistan, Ürdün, Özbekistan, Malezya, Sudan, Venezuela, Gine, Lübnan, Komorlar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı zirveye katılmak üzere dün İstanbul’a geldi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liderleri katılmıyor

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ise Dışişleri Bakanı seviyesinde temsil edilecek.

Suudi Arabistan yönetiminden ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine bugüne kadar herhangi bir yanıt gelmemişti.

İslam İşbirliği Teşkilatı nedir?

İslam İşbirliği Teşkilatı, İslam alemini tek çatı altında toplayan ve 1969’da Kudüs’teki Mescid-i Aksa kundaklamasının ardından kurulan uluslararası bir kuruluş.

Teşkilat; İslam Dünyası’nın birleştirici sesi olmayı, Müslüman Devletleri’nin çıkarlarını korumayı ve dünyanın geri kalanıyla uyumlu çalışmayı sağlamayı amaçlıyor.

Birleşmiş Milletler’den sonra dünya üzerinde en geniş 2. katılımlı hükümetler arası kuruluş olan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 4 kıtada 57 üyesi bulunuyor.

TRT Haber



