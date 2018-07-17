İslam İşbirliği Teşkilatı ile Avrupa Birliği işbirliğini görüştü

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avrupa Birliği (AB) ile gelecek dönem için işbirliğini görüştü.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, AB'nin İİT Temsilcisi ve AB Delegasyonu Başkanı Michele Cervone D'urso ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldi.

Görüşmede, gelecek dönemde AB ile işbirliği ve işbirliğini geliştirme yolları ele alındı, tarafları ilgilendiren konular masaya yatırıldı, görüş alış-verişinde bulunuldu.

Taraflar, gelecek dönemlerde ikili ilişkileri geliştirme konusuna önem verdiğini ifade etti.

İİT Genel Sekreteri Useymin, ilişkileri güçlendirmek amacıyla yapılacak ortak projeler konusunda atılacak pratik adımların belirlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA