İslam İşbirliği Teşkilatı: Filistin sorununda iki devletli çözümden yanayız

Suudi Arabistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı'nın, hac sezonu öncesi yapılan hazırlıkları yerinde görmeleri amacıyla İslam ülkelerinden davet ettiği bir grup yabancı gazeteci, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı (İİT) ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.

Merkezi Cidde'de bulunan İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Siyasi İşler Direktörü Büyükelçi Tarık Ali Bahit, İİT bünyesindeki Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Afrika ve Asya birimleri hakkında detaylı açıklamalarda bulunarak teşkilatı oluşturan belli başlı organları İslam Zirvesi, Dışişleri Bakanları Konseyi, Daimi Komisyonlar ve Yürütme Komisyonları olarak sıraladı.

Afganistan konulu Müslüman Alimler toplantısı

İİT'nin tavsiye ve karar alma süreciyle ilgili olarak geçen hafta Cidde'de gerçekleştirdiği Afganistan konulu Müslüman Alimler toplantısını örnek gösteren Bahit, süreci şöyle anlattı:

"İİT'nin karar alma yapısına örnek verecek olursak Dışişleri Bakanları Konseyi'nde Afganistan sorunuyla ilgili Müslüman Alimler Toplantısı düzenlenmesi yönünde bir karar alındı. Peki niçin alimler toplantısı? Çünkü Afganistan'daki sorunun dini bir boyutu bulunuyor. Taliban İslam adına konuşuyor ve Müslüman alimlerin bu konuda söyleyecek bir şeyleri olması gerekiyor. Geçen hafta Afganistan konulu Müslüman alimlerin katıldığı bu toplantıyı gerçekleştirdik. Suudi Arabistan'ın ve Cidde Emiri'nin desteğiyle Cidde'de çok başarılı bir toplantı oldu. 35'i Afganistan'dan 106 alim bir araya geldi. Siz bu konferansı yaparak Dışişleri Bakanlar Konseyi'nin kararını uygulamış oluyorsunuz."

Bahit, Afganistan konusunda Müslüman alimler arasında ilk defa böylesine uluslararası bir toplantının gerçekleştiğinin altını çizerek sonuç bildirisinin de Kabe'nin yanı başında Mekke'de okunmasının Taliban başta olmak üzere diğer hareketlere "İslam'ın teröre ve savaşlara yönelik tutumuna ilişkin güçlü bir mesaj niteliği taşıdığını" belirtti.

"Türkiye, Filistin konusunda iki zirve gerçekleştirdi"

İİT'nin Yürütme Konseyi hakkında da bilgi veren Bahit, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanlığı sürecinde bu bağlamda Filistin konusunda İstanbul'da iki önemli zirve gerçekleştirildiğini kaydederek" Türkiye şu an dönem başkanı ve Türkiye'nin dönem başkanlığında Filistin konusunda birçok zirve gerçekleştirdi. Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle Filistin konusunda bir dizi girişimde bulundu. Bu hususta altı aydan az bir süre zarfında iki zirve gerçekleştirdi" diye konuştu.

"İİT iki devletli çözümden yana"

İİT'nin Filistin ve Kudüs Direktörü Büyükelçi Ali Gutali de teşkilatın Filistin sorununa yönelik yaklaşımı hakkında bilgi vererek "İİT Filistin sorununun çözümü yolunda hiçbir fırsatı kaçırmamakta ve her türlü çabayı göstermektedir. En son İstanbul'daki Filistin zirvesinde özellikle ABD'nin Telaviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması hususunda önemli kararlar alındı" dedi.

İİT'nin Filistin sorununda iki devletli çözümden yana olduğunu vurgulayan Gutali, "Bizler iki devletli çözümden yanayız. Barış sürecinin başka temeller üzerinde canlandırılması gerekmektedir. Tek çözüm iki devletli çözümdür. İİT iki devletli çözümü somutlaştırmaya çalışmaktadır" değerlendirmesini yaptı.

"Yüzyılın Anlaşması" sadece konuşuluyor

Gutali, ABD Başkanı Donald Trump'ın önerdiği ve somutlaşması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" ile ilgili bir soruya "Bu anlaşma sadece konuşuluyor. İİT olarak henüz anlaşmayı görmedik. Filistin Yönetiminin tutumu neyse bizimki de odur. Filistin yönetimi bu anlaşmaya razı olursa İİT olarak biz de razı oluruz, reddederse İİT de reddedecektir. Son karar Filistin yönetiminindir" diye konuştu.

İstanbul'daki Filistin zirvesi sonrası Filistinli masum sivillere yönelik işlenen suçlarla ilgili İİT'nin bu suçların araştırılması için bir komisyon oluşturduğunu kaydeden Büyükelçi Gutali Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da Filistinlerin korunmasıyla ilgili alınan karara atıf yaptı.

"1,5 milyar Müslüman'ın sesiyiz"

İİT bünyesinde faaliyet gösteren ve dört ayda bir yayımlanan OIC Dergisi Yayın Yönetmeni Meha Mustafa Akil de derginin sadece İİT'ye üye ülkelere hitap etmediğini belirterek, "Bizler dünyadaki 1.5 milyar Müslüman'ın sesiyiz. Başta Filistin olmak üzere İslam dünyasının siyasi, ekonomik ve kültürel konularını ele alıyoruz, insan hakları, kadın, çevre ve sağlık alanlarıyla ilgileniyoruz" dedi.

Kaynak: AA