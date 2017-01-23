  • 23 OCAK 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.78
    EURO 4.061
  • BIST 83554.03
    ALTIN 147.677
Buradasınız : » » 'İslam dünyasını yıkmak isteyenler pusuda bekliyor'

'İslam dünyasını yıkmak isteyenler pusuda bekliyor'

Dünya Müslüman Alimler Birliği, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşıma düşüncesinin doğuracağı sorunlardan bahsetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İslam dünyasını yıkmak isteyenler pusuda bekliyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasından doğabilecek sonuçlara karşı uyarıda bulunulurken, İslam dünyası ve liderleri Kudüs ile Filistin meselesi konusunda üzerine düşeni yapmaya, uluslararası kuruluşlar da Filistinlilerin haklarını korumaya çağrıldı.

Açıklamada "İslam dünyasına musallat olan bölünme ve parçalanma, pusuda bekleyenleri bu fırsatı değerlendirerek daha fazla kazanç elde etmeye itiyor. ABD Başkanı Donald Trump'un Tel Aviv Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma istediği de bu yönde bir adımdır ancak bu Birlemiş Milletler'in (BM) kararlarına yapılmış açık bir ihlaldir." ifadeleri kullanıldı.

İslam dünyası alimleri ve düşünürlerinin, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması planını kabul etmeyeceğinin vurgulandığı açıklamada, "işgalcilerin" Kudüs ve tüm Filistin topraklarındaki keyfi eylemleri kınandı.

Etiketler: Dünya Müslüman Alimler Birliği, ABD büyükelçiliği, Tel Aviv, kudüs, BM
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER