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Buradasınız : » » İslam alimlerinden "Mescid-i Aksa'yı ziyaret edin" çağrısı

İslam alimlerinden "Mescid-i Aksa'yı ziyaret edin" çağrısı

"9. Uluslararası Beytülmakdis Konferansı"nın kapanış bildirgesinde Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmeleri için Müslümanlara çağrı yapıldı.

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İslam alimlerinden &quot;Mescid-i Aksayı ziyaret edin&quot; çağrısı

9. Uluslararası Beytülmakdis Konferansı, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde iki gün sürdü.

Konferansın kapanış bildirgesinde, Müslümanların Mescid-i Aksa'yı ziyaret etmesinin dini bir fazilet olmasının yanında Kudüs'ün himayesi için siyasi bir zorunluluk olduğu yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına karşı çıkıldı.

"Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir. Müslümanların güçleri yettiğince Kudüs'ü ziyaret etmeleri dini bir vecibedir."

Mescid-i Aksa'nın çeşitli dillerde tanıtımlarının yapılması, üniversitelerin Kudüs'ün bilinmesine dönük bir dersi müfredatlarına alması tavsiye edildi.

Bildirgede ayrıca, Filistin davasında halkın meşru temsilcisi Filistin Kurtuluş Örgütü'nün çevresinde toplanılması çağrısı yapıldı.

Ramallah'ta düzenlenen "9. Uluslararası Beytülmakdis Konferansı"nda 57 ülkeden temsilciler hazır bulundu. Konferansa Türkiye'den Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürü Prof. Dr. Uğur Ünal ile Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Gürcan Türkoğlu katıldı.

Konferansta "Kudüs'te Gayrimüslimlere Verilen Haklar" başlığıyla düzenlenen sergide, belge ve görsellerle Osmanlı döneminde Kudüs ve Filistin topraklarına ışık tutuldu.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Mescidi Aksa, Ramallah
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