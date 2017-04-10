İslam alimi Ramadan Fransa'nın sınır dışı kararına itiraz edecek

Müslüman Kardeşler teşkilatının kurucusu Hasan el-Benna'nın torunu İslam alimi Hani Ramadan, bir konferans için gittiği Fransa'dan ikamet ettiği İsviçre'ye sınır dışı edilmesi kararına itiraz edeceğini açıkladı.

Ramadan, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, "7 Nisan Cumartesi günü Colmar'da konferans vermeye gitmiştim. Karar bana konferans sonrası ulaştı, polisler eşliğinde İsviçre'ye sınır dışı edildim. Elbette, bu haksız karara itiraz edeceğim." ifadelerini kullandı.

Sınır dışı kararının, kadınlara ayrımcılık yaptığına dair hatalı bir yaklaşım içerdiğini belirten Ramadan, kendisinin "Gerçek bir Müslüman kadın, peçesini her yerde ve her şartta takmalı. Kadın, sadece kocasına başörtüsüz görülebilir." ifadesini kullandığının iddia edildiğini söyledi.

Ramadan, "Ancak ben bu sözleri hiç kullanmadım. Eşim ve kızlarım başörtüsü takıyor, ellerini ve yüzlerini gösteriyor. Bir kadının isteğine ve inancına göre giyinme hakkına sahip olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Hani Ramadan,şunları kaydetti:

"Bakanlığın yazılı kararında kadınlara karşı ayrımcılık yaptığıma dair ifadelerim olduğu aktarılıyor. Bunu Eylül 2002'de Le Monde gazetesine yazdığım bir yazıya dayandırıyorlar. İddiaya göre, zina yapan kadınların recm edilmesini doğru buluyorum. Ancak yazıda kadınların recm edilmesi meselesi söz konusu değil. O dönem Nijerya'da Emine Laval ve Safiye Hüseyni, Irak'ta Sakine'nin recm edilmesine karşı çıkmıştım."

Ramadan, Fransa İçişleri Bakanı Matthias Fekl'e, bu iddiaları ispat etme çağrısında bulunarak, hakkındaki İsrail düşmanlığı suçlanmasıyla ilgili olarak da "İçişleri Bakanı, beni İsrail düşmanı olmakla suçluyor. Siyonistlerle ilgili eleştirilerimin, Yahudilere karşı kine teşvik edebileceğini düşünüyor ama bu, Filistin ve Gazze'de halka karşı işlenen suçları kınamamıza engel olmamalı. Sözlerimin Batılı toplumlara, kadınlara veya Yahudilere karşı kine ve nefrete teşvik ettiğinin söylenmesi gerçeği yansıtmıyor. Çünkü ötekine saygı duymaya dayalı medeniyetler arası diyaloğu savunuyorum. Sözlerim ön yargılar üzerine kurulu değil. Bakanın benim de onun kadar cumhuriyetin değerlerini savunduğumu anlaması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

İçişleri Bakanı Mathias Fekl, Hani Ramadan'ın daha önce bazı hareketleri ve sözleriyle Fransa topraklarında kamu düzenini tehdit ettiğini savunmuştu.

Fekl, Ramadan'ın bir konferans için geldiği Colmar şehrinde tutuklandığını, polis eşliğinde Fransa-İsviçre sınırına götürülerek sınır dışı edildiğini açıklamıştı.

Fransa'da son aylarda Ramadan'ın katılacağı pek çok konferans iptal edilmişti.

Ramadan, 2002 yılı eylül ayında Fransız Le Monde gazetesinde yayımlanan yazısında şeriat kurallarının uygulanmasını savunmuş, bu yazı üzerine Cenevre Kantonu hükümeti tarafından Fransızca öğretmenliği görevinden "demokratik değerlere ve kamu okulu eğitimi hedeflerine aykırı hareket etmek" suçlamasıyla çıkarılmıştı.