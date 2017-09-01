İslam alemi Kurban Bayramını kutluyor

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de halk, Ejder Bey, Lezgi, Garaçukur, İlahiyat camilerini doldururken, cami içlerinde yer bulamayanlar namazlarını avlularda kıldı.

Namaz sonrası bayramlaşan Bakülüler, cami dışında bekleyen ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Vatandaşlar, namaz sonrası kurbanlarını kesmek için hayvan pazarlarına ve kesimhanelere yöneldi.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de mesaj yayımlayarak vatandaşların bayramını kutladı.

Kırgızistan'da Kurban Bayramı

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te on binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını Başbakanlık binası önündeki meydanda eda etti.

Lenin meydanında kılınan bayram namazına iktidar partisinin cumhurbaşkanı seçimlerindeki adayı Sooronbay Ceenbekov, milletvekilleri, bazı Müslüman ülkelerin büyükelçileri katıldı.

Kırgızistan Müftüsü Maksatbek Toktomuşev, namaz öncesi verdiği vaazda, İslam dininde Kurban Bayramı'nın önemini, temizlik, bilim ve ilime ilgi, helal ve haram konularını anlattı.

Kazakistan’da Kurban Bayramı

Kazakistan’ın başkenti Astana’da Müslümanlar Kurban Bayramı kutlamalarına namazla başladı.

Sabah saatlerinde Nur Astana Camisi'ne akın eden kent sakinleri bayram namazını kıldı. Namazın ardından cami bahçesinde yemek ikramı yapıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev de yayımladığı kutlama mesajında, Kurban Bayramı'nın iyimserlik, hayırseverlik, hümanizm bayramı olduğunu belirtti.

Mesajında, bayramın ülkedeki farkı uyruk ve dine ait insanlar arasındaki karşılıklı saygı, dostluk ve birliğin korunmasını ve güçlendirilmesini sağladığını dile getiren Nazarbayev, “Bayram ileride de ulusal kimliğin, değerlerin, kültürel ve tarihi mirasın korunmasına katkı sağlayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kazakistan Baş Müftüsü Erjan Malgajıulı da yayımladığı mesajında, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

İslam’ın yüzyıllardır halkın manevi desteği olduğuna işaret eden Malgajıulı, "Kurban Bayramı halkın manevi mirasının bölünmez parçasıdır." dedi.

Astana kenti sakini Askarbek Şermatov, AA muhabirine, “Kurbanlığımızı seçtik. Şimdi kestirip, etleri komşulara ve kimsesizlere dağıtacağız.” dedi.

Şermatov, bayramda kadınların özel milli yemekleri içeren sofralar hazırladıklarını, ailelerin de birbirlerine bayramlaşmaya gideceklerini kaydetti.

Ülkede bir gün kutlanan Kurban Bayramı dolayısıyla 1 Eylül resmi tatil ilan edilmişti.

Afganistan

Terör olaylarıyla dünya gündeminden düşmeyen Afganistan'da halk, bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Ülkenin en kalabalık kentlerinden Mezar-ı Şerif'te Kurban Bayramı namazı, kentteki Mirza Haşim Camisi'nde kılındı.

Bayramı namazının ardından tüm İslam alemi, özellikle de Myanmar ve Filistin için dua edildi.

Gürcistan

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaşayan Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını kılmak için Tiflis Cuma Camisi'ne akın etti.

Camiye sığmayan Müslümanlar, seccadelerini cami karşısındaki yol üzerine ve cami avlusuna sererek namazı kıldı.

Cuma Camisi İmamı Ramil Hüseyin Aliyev, bayram namazı öncesi verdiği vaazda cemaate Kurban Bayramı'yla ilgili bilgi verdi.

Bayramda en büyük ibadetin kurban kesmek olduğunu söyleyen Aliyev, dünyada zor durumda kalan tüm Müslümanlar için dua çağrısında bulundu.

Tiflis Cuma Camisi'nde bayram namazını Doğu Gürcistan Müftüsü Yasin Aliyev kıldırdı.

Bayram hutbesinde, kurban kesmenin, paylaşmanın ve fakirlere yardımın önemine dikkati çeken Aliyev, Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

Çin

Çin'in başkenti Pekin'deki Niucie Camisi'nde bir araya gelen Müslümanlar, bayram namazı kıldı.

Çin'in en eski camilerinden biri olan Niucie Camisi'nde bir araya gelen her yaştan Müslümanlar, aile ve dostlarıyla bu mübarek günün sevinç ve heyecanını yaşadı.

Kılınan bayram namazının ardından kurbanlıklar, görevliler tarafından kesildi.

Sultan II. Abdülhamid döneminde yaptırılan ve Osmanlı kaynaklarında "Darul Ulumil Hamidiye" şeklinde geçen Niucie Camisi, Çin kaynaklarında da "Hui Ciao Şı Fan Şüe Tang" olarak anılıyor.

Çin'de yaşayan resmi rakamlara göre 20 milyondan fazla Müslüman yaşıyor, 56 etnik unsurdan 10'u Müslüman azınlıklardan oluşuyor.

Lübnan

Lübnan'da Kurban Bayramı namazında camileri dolduran Müslümanlar İslam aleminin birliği için dua etti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlar, sabah erken saatlerinden itibaren şehir merkezindeki Muhammed el-Emin Camisi'de bir araya geldi. Camiye sığmayan yüzlerce Lübnanlı, caminin önündeki Şehitler Meydanı'na hasır sererek namazlarını eda etti.

Lübnan Müftülüğü Genel Sekreteri Şeyh Abdullatif Deryan, bayram namazının ardından verdiği hutbede, "Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın siyonist İsrail tehdidiyle karşı karşıya olduğunu" belirterek, "İşgal edilmiş Filistin toprakları özgür kılınmadıkça Arap ve Müslümanlar için onur yok." dedi.

Deryan ayrıca, Lübnan'ın mezhebi ve dini çeşitliliğine vurgu yaparak anlaşmazlıkların ve ihtilafların giderilmesi gerektiğini ifade etti.

Hutbenin sonunda tüm cemaat İslam aleminin birliği için dua etti.

Tunus

Başkent Tunus'taki Kartaca bölgesinde yer alan Malik İbn Enes Camisi, sabahın ilk dakikalarından itibaren bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu.

Tunus Cumhurbaşkanı El-Baci Kaid es-Sibsi, Başbakan Yusuf Şahid ve bazı bakanlar da "cellabe" adı verilen yerel kıyafet giyerek camide cemaatin arasında yer aldı.