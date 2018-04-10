İşgalci İsrail, Batı Şeria'da bir okulu yıktı

İsrail ordusuna bağlı birlikler, El-Halil'in güneyindeki Hırbet Zennuta bölgesine baskın yaptı.

Daha sonra birlikler, Filistinlilerin tenekeden yapılan okulunu yıktı. Bölgede güvenlik kordonu oluşturuldu.

Okulun yıkılan parçalarını taşımak üzere makineler sevk edildi.

Filistin Eğitim Bakanlığı tarafından Avrupa ülkelerinin desteğiyle inşa edilen okulda 43 öğrenci eğitim görüyordu.

45 okulun yıkılma tehlikesi var

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) 4 Şubat'ta yayımladığı bir raporda, Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki "C" bölgesinde 45 okulun yıkılma tehlikesi bulunduğunu açıkladı.

Batı Şeria, Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması"yla A, B ve C bölgelerine ayrıldı.

Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, "güvenliği" İsrail'e devredildi. Yüzde 61'i kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakıldı.

Kaynak: AA