İşgalci İsrail, 200 kişilik özel polis birimi kuruyor

İsrail devlet radyosunun haberine göre, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan, “Mescid-i Aksa ve çevresinde güvenliği ve toplum düzenini koruma” amacıyla özel bir polis biriminin kurulacağını söyledi.

İsrail’in geçen temmuz ayında Mescid-i Aksa’da yaşanan olaylardan “ders aldığı" vurgulanan haberde, kurulması planlanan birimin 200 kişiden oluşacağı ve modern teknolojiyle donatılacağı belirtildi.

Haberde İsrailli bakanın daha fazla ayrıntıya yer vermediği kaydedildi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’nın kapılarında olmak üzere kutsal mabedi çevreleyen Eski Şehir kapılarında da varlığını sürdürüyor. Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen fanatik Yahudilere eşlik eden İsrail polisinin ayrıca Harem-i Şerif’in içinde bir de küçük karakolu var.

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA