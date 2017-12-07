İşgal altındaki Doğu Kudüs'te genel grev kararı

Filistinli Ulusal ve İslami Güçleri heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün tamamında genel greve gidileceği belirtilerek, "Kudüs ebediyete kadar Filistin halkının ve bağımsız devletinin başkenti olarak kalacaktır." ifadesi kullanıldı.

Donald Trump Kudüs kararını açıkladı

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs kararını ilan etmesiyle gerilim dolu bir havanın hakim olduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi ile Ayrım Duvarı'nın diğer tarafında kalan banliyölerinden Ebu Dis Mahallesi'nde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında küçük çaplı sürtüşmeler yaşandı.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal yeni bir boyuta taşındı

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

BMGK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyan ilk ülke oldu.