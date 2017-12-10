İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 150 Filistinli gözaltına alındı

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararına karşı düzenlenen gösterilerin ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 150 Filistinlinin İsrail güçlerince gözaltına alındığı bildirildi.

Filistinli Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki gösteriler sırasında ve yaptığı baskınlarda toplam 150 civarında Filistinliyi gözaltına aldı.

Açıklamada, İsrail polisinin, aralarında 4 kadının da olduğu 40 Filistinliyi gözaltına aldığı işgal altındaki Doğu Kudüs, gözaltıların en yüksek olduğu Filistin şehri olarak kayda geçerken, 4 kadının daha sonra serbest bırakıldığı, Batı Şeria'daki El Halil kentinde de 30 Filistinlinin İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli yerlerinde de birçok kişiyi gözaltına aldığı ifade edildi.

Batı Şeria ile Gazze’deki gösterilerde 157 Filistinli yaralandı

Öte yandan, Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah, Tulkerim ve Beytullahim kentleri ile Gazze sınırında yaşanan olaylarda, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 157 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin göstericilere göz yaşartıcı bomba, gerçek ve plastik mermi ile müdahalesi sonucu Gazze sınırında 13, Batı Şeria’nın çeşitli yerlerinde ise 144 Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ilan ettiği çarşamba gününden bu yana başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki Batı Şeria ile Gazze sınırında protesto gösterileri başlamış, çıkan olaylarda yüzlerce Filistinli İsrail güçlerinin müdahaleleri sonucu yaralanmıştı.

Kudüs'teki yarım asırlık işgal

Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla, İsrail'in ilhak ve başkent ilanını geçersiz saydı.

BMGK kararı çerçevesinde, ABD dahil uluslararası toplum Doğu Kudüs'ün işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin büyükelçilikleri Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.

Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği uyarılarını göz ardı etti.