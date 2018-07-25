İş makinesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Çin’de bir işçi, kullandığı ağır makinenin devrildiğini fark edince can havliyle yerinden fırladı.
İşçi, makinenin üzerine düşmesinden kıl payı kurtuldu.
Adamın ölümden döndüğü o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA
Çin'de bir işçi tonlarca ağırlıktaki makinenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.
Çin’de bir işçi, kullandığı ağır makinenin devrildiğini fark edince can havliyle yerinden fırladı.
İşçi, makinenin üzerine düşmesinden kıl payı kurtuldu.
Adamın ölümden döndüğü o anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İHA