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İş makinesinin altında kalmaktan kıl payı kurtuldu

Çin'de bir işçi tonlarca ağırlıktaki makinenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Çin’de bir işçi, kullandığı ağır makinenin devrildiğini fark edince can havliyle yerinden fırladı.

İşçi, makinenin üzerine düşmesinden kıl payı kurtuldu.

Adamın ölümden döndüğü o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler: iş makinesi, çin
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