İş arası kestirmek isteyenlere uyku kapsülü

Çin'de hayatın her alanına hızla yayılan mobil ödeme yöntemlerinin uygulandığı "uyku kapsülleri", ülkede başta "beyaz yakalılar" olmak üzere çalışan kesimden büyük ilgi görüyor.

Ülkede alışveriş merkezleri, taksiler, restoranlar, büfeler ve hatta seyyar satıcılarda geçerli olan mobil ödeme yöntemleri, artık öğlenleri birkaç dakikalığına bile olsa kestirmek isteyenlerin de yardımına koşuyor.

Bir metre eninde ve iki metre uzunluğundaki kapsüller, fütüristik tasarımlarıyla uzay mekiğini andırıyor, kolayca kullanılabildiği ve hesaplı olduğu için ülkede hızla yayılıyor.

Çin'de son derece yaygın olan karekodlu mobil ödeme yöntemleri de kullanıcıların banka kartı, kredi kartı veya cüzdan taşımadan günlük ödeme işlemlerini akıllı telefonlarıyla yapabilmelerini sağlıyor.

Kullanımı kolay

Çin'de yaklaşık 800 milyon kullanıcısı olan akıllı telefon uygulaması "Wechat" ile kapsüllerin üzerindeki karekod (QR) taranıyor. Daha sonra cep telefonu numarası ile yapılacak kısa bir kayıt işleminin ardından kapsülün kapısı açılıyor ve uyku keyfi başlıyor.

Kapsülün ne kadar süreliğine kullanıldığı uygulama tarafından hesaplanıyor. Kullanıcı, uyandıktan sonra kapsülün kapısını kapatıp Wechat ile ödeme yaptıktan sonra kapı otomatik olarak kilitleniyor.

Ultraviyole ışınları ile dezenfekte

Her kullanımın ardından ultraviyole ışınları ile dezenfekte edilen kapsül, bir sonraki kullanıcıya hazır duruma geliyor.

Battaniye, tek kullanımlık yastık kılıfı, kulak tıkacı gibi ürünlerin ücretsiz verildiği kapsüllerde, priz, askılık, gece lambası, mini pervane gibi kolaylıklar da sunuluyor.

Kapsüllerin yarım saatlik kira ücreti 6 yüen (yaklaşık 3,1 lira) ancak 11.00-14.00 saatleri arasında artan talep nedeniyle kira ücreti 10 yüene (yaklaşık 5,2 lira) kadar çıkabiliyor.

Pekin'in "Silikon Vadisi", talebin en yoğun olduğu bölge

Başkent Pekin'in "Silikon Vadisi" olarak adlandırılan dev teknoloji kompleksi "Conguansun", kapsüllere ilginin en yoğun olduğu bölgelerin başında geliyor.

Dört kapsülün bulunduğu servis noktalarından birinde işletme görevlisi olarak çalışan Guang Tienliang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saat 10.00'dan 15.00'e kadar kapsüllerde boş yer bulmanın zor olduğunu belirtti.

"Masa başında uyumaya son"

Guang, sık sık fazla mesai yapan elektronik sektör çalışanlarının kapsüllere yoğun ilgi gösterdiğini, hatta evi uzak olan ve geç saatte işten çıkan kişilerin geceyi geçirmek için de kapsülleri tercih ettiğini anlattı.

Bilgisayar yazılımcısı Vang Yimin, "Artık öğle paydoslarında yemekten sonra kafamı masaya dayayarak uyumama gerek yok." diye konuşarak, aylık abonelik yaptırmayı düşündüğü belirtti.

Pekin'in yanı sıra ekonomi ve finans merkezi Şanghay ve diğer bazı şehirlerde son üç ayda 100'den fazla kapsül kuruldu. Kapsüllerden yararlananların sayısı şimdiden 10 bine ulaştı.