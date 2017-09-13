Irma kasırgasında evlerin yüzde 90'ı yıkıldı

ABD'nin İrma kasırgasında ölenlerin sayısı 13'ü Florida'da olmak üzere 18'e yükseldi.

Evlerine dönenler ise, enkaz yığını ile karşılaştı. Bölgede akaryakıt istasyonlarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor, milyonlarca kişi elektriksiz. Afet bölgesinde hala yağmalama olayları yaşanıyor.

Pazar günkü İrma kasırgasının ardından Florida'ya dönenler, evlerini yerinde bulamadı. Kimi evler denize sürüklenmiş, yerle bir olmuş, kimi evlerinse sadece çatıları uçmuştu.

Sel altında kalan evlerinde balık bulan da oldu, bahçesinde tekne bulan da. En büyük hasar mercan kayalıkları ile ünlü Florida Keys'te yaşandı.

Evlerin yüzde 90'ı ya yıkıldı ya da ağır hasar gördü. Pazar gününden buyana 6 milyona yakın ev ve işyerine elektrik verilemiyor. Karanlık, yağmalama olaylarını da artırıyor.

Yağmalama olaylarına karıştıkları için gözaltına alınanların sayısı 30'u geçti. Spor mağazalarının yanı sıra, bir silah dükkanı da yağmalanan yerler arasında.

Beyaz Saray, afet bölgesine yeniden elektrik verilmesinin, bir haftayı bulabileceğini bildirdi. Florida'da akaryakıt sıkıntısı da yaşanıyor. Benzin istasyonları önünde kuyruklar uzuyor.

Florida'da havaalanları yeniden açıldı. Ancak kasırganın havayolu şirketlerine maliyeti büyük oldu. 3 bin 500'den fazla sefer iptal edildi.

Uzmanlar, Harvey ile ardından gelen İrma kasırgalarının Amerikan ekonomisine maliyetinin 290 milyar doları bulacağını tahmin ediyor.

Başkan Donald Trump'ın yarın Florida'yı ziyaret etmesi bekleniyor.

İrma, Karaibler'de de 40'dan fazla kişinin ölümüne yol açmıştı.