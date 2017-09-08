Irma Kasırgası önüne çıkan her şeyi yıkarak ilerliyor

ABD Federal Acil Durum Yönetim Kurumu (FEMA), Florida eyaleti sahillerine yaklaşan Irma Kasırgası'nın büyük yıkıma yol açacağı uyarısında bulundu.

Kurumun Washigton'daki merkezinde basın toplantısı düzenleyen FEMA Başkanı Brock Long, Florida eyaletinde büyük yıkıma yol açmasını bekledikleri kasırganın etki alanı içindeki yerleşimlerde yaşayan vatandaşlara tahliye uyarılarına uymaları çağrısı yaptı.

Kasırganın bu hafta sonunda Florida eyaleti kıyılarını etkileyeceği konusunda "çok güçlü tahminler" olduğunu hatırlatan Long, eyalette bugüne kadar bu şiddette bir kasırga yaşanmadığını vurguladı.

Brock Long, kasırga nedeniyle Florida'da yaklaşık 100 bin kişinin barınağa ihtiyaç duyabileceğine dikkati çekerek, eyaletin büyük bölümünün günlerce elektriksiz kalabileceğini bildirdi.

FEMA Başkanı Long, sahile yakın bölgelerde yaşayan insanların, tahliye uyarılarına mutlaka uymaları gerektiğine değindi.

FEMA, Irma Kasırgası için yürütülecek yardım hazırlıkları ve Harvey Kasırgası için yürütülen faaliyetler kapsamında 8 bin personelin görevlendirdiğini de duyurdu.

Öte yandan, Saffir-Simpson ölçeğine göre 5'inci kategorideki Irma Kasırgası'nın son bir gün içinde zayıflayarak 4'üncü kategori kasırga haline geldiği belirtildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezinin verdiği bilgiye göre, kasırganın rüzgar hızı saatte 300 kilometreden 250 kilometreye geriledi.

Buna karşın kasırga geçtiği bölgelerde yıkıcı etkisini sürdürdü. Cuma günü Turks ve Caicos adaları çevresinde etkili olan kasırga, sahilde 6 metrelik dev dalgalar oluşturdu. Adalarda haberleşme büyük ölçüde sekteye uğrarken, kasırganın yol açtığı tahribata dair sağlıklı bilgi ise henüz alınamadı.

Kasırganın 3 gün önce vurduğu Karayiplerin doğusundaki adalar ve takımadalarda ise kurtarma çalışmalarına devam edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Fransız egemenliğindeki St. Martin ve St. Barts adalarında 9 kişinin öldüğünü, 112 kişinin yaralandığını, 7 kişinin ise kayıp olduğunu bildirdi.

Kasırganın en erken cumartesi günü gündüz saatlerinden itibaren ABD'nin Florida eyaleti sahillerini etkisi altına alması bekleniyor.

Irma Kasırgası, 30 Ağustos'ta Afrika'nın batısındaki Cape Verde (Yeşil Burun) Adaları civarında, Afrika'dan esen tropik rüzgarların meydana getirdiği bir anaforun büyümesiyle oluşmuş, Atlantik Okyanusu üzerinde şiddetini artırarak 5'inci kategoride bir kasırgaya dönüşmüştü.