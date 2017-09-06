  • 06 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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Irma kasırgası Karayipler'e ulaştı

Irma kasırgasının, Karayipler'in kuzeyindeki adaları vurmaya başladığı bildirildi.

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Irma kasırgası Karayiplere ulaştı

Irma kasırgasının, Karayipler'in kuzeyindeki adaları vurmaya başladığı bildirildi.

Ulusal Hava Dairesi, 5. kategoride yer alan ve rüzgar hızı saatte 295 kilometreyi bulan Irma kasırgasının, Karayipler'in kuzeyinde etkili olmaya başladığını açıkladı.

Porto Riko, Dominik Cumhuriyeti, Haiti ve Küba'ya ilerleyen bir rotaya sahip kasırganın gözünün Barbuda Adası'nın üzerinden geçtiği sırada telefon hatlarının kesildiği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu Florida'ya ulaşması beklenen Irma nedeniyle Florida, Porto Riko ve Virgin Adaları'nda acil durum ilan etti.

Bahamalar Başbakanı Hubert Minnis de hükümetin, kasırga nedeniyle güneydeki adaların zorunlu tahliyesi talimatı verdiğini söyledi.

Minnis, Irma'nın, Mayaguana, Inagua, Crooked, Acklins, Long Cay ve Ragged adaları için ciddi tehdit oluşturduğunu kaydetti.

Geçen hafta ABD'nin Teksas eyaletini etkisi altına alan Harvey kasırgasında 66 kişi yaşamını yitirmişti.

Yüz binlerce abonenin elektriksiz kaldığı, köprüler ve yolların hasar gördüğü kasırgada tahmini zararın 150 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Etiketler: karayipler, ırma kasırgası, amerika
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