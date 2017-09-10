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Irma ilerleyişini sürdürüyor, ABD endişe içinde

Karayip Adaları'nda en az 22 kişinin ölümüne sebep olan Irma Kasırgası ABD'nin Florida kıyılarını etkilemeye başladı.

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Irma ilerleyişini sürdürüyor, ABD endişe içinde

Karayip Adaları'nda en az 22 kişinin ölümüne sebep olan Irma Kasırgası Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida kıyılarını etkilemeye başladı.

En şiddetli etkisini gün içerisinde göstermesi beklenen kasırga için günlerdir hazırlık yapılan eyalette milyonlarca kişinin tahliye edilmesine karar verilmişti.

Günlerdir etkisini sürdüren Irma Kasırgası ABD'nin Florida kıyılarında etkisini göstermeye başladı.

Başta saatte yaklaşık 300 kilometre hızla Karayipleri vuran kasırga, Dominik Cumhuriyeti, Porto Riko ve Küba'dan geçerek yönünü Florida kıyılarına çevirdi.

Hızı saatte 210 kilometreye düşse de, dördüncü kategorideki şiddetiyle yıkıcı etkisinin büyük olması bekleniyor.

Karayipler'de en az 22 kişinin ölümüne sebep olan kasırga Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük endişeye yol açtı.

Kasırgadan etkilenecek yerlerde günlerdir hazırlık yapıldı. Florida'dan 6 milyondan fazla kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

Miami kentinde sabaha kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 280 bin kullanıcıya da elektrik verilemedi.

Bölgeye ulaşan kasırganın en şiddetli etkilerini gün içerisinde göstermesi bekleniyor.
 

Etiketler: ırma kasırgası, abd kasırga, Florida, karayıp adaları, Miami
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