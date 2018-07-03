İrlandalı rock yıldızı Bono'dan BM, AB ve NATO yorumu

İrlandalı rock grubu U2'nun solisti Bono, İrlanda'nın 2021-2022 döneminde BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine aday olması vesilesiyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

İnsan hakları aktivisti de olan şarkıcı, konuşmasında BM, AB ve NATO'nun varlıklarının tehdit altında olduğunu belirterek, bu kuruluşların devamlılığının sağlanması için birlikte çalışmak zorunda olduklarını vurguladı.

Tehdit nedenine açıkça değinmeyen Bono'nun konuşmasıyla, AB ve NATO'yu eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef aldığı düşünülüyor.

Kaynak: AA