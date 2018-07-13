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İrlanda'dan İsrail'e ithalat ve satış boykotu

İrlanda Senatosu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimciler tarafından üretilen ürünlere ithalat ve satış yasağı getiren yasa tasarısını kabul etti.

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İrlandadan İsraile ithalat ve satış boykotu

İralanda Senatosu'nda dün 20'ye karşı 25 oyla kabul edilen yasa tasarısı, parlamentonun alt kanadının da onayını alması halinde yasalaşacak.

Tasarının yasalaşması halinde İrlanda, İsrail yerleşimlerine mal ve hizmet alımı yasağını getiren ilk Avrupa Birliği ülkesi olacak.

İrlanda hükümetinin karşı olduğu tasarı, bazı bağımsız senatörlerin de desteğiyle onaylandı.

Tasarıyı hazırlayan bağımsız senatör Frances Black “Eğer bazı malların savaş suçları işlenerek üretildiğinden emin isek bunların ticaretini yapmamalıyız” diye konuştu.

Black, tasarıda yer alan yasağın, adalet ve insan haklarına bağlı bir AB ülkesi olmanın asgari şartı olduğunu vurguladı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: israil, irlanda senatosu, boykot
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