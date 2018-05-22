Irkçı Solingen katliamının üzerinden 25 yıl geçti

Almanya’nın Solingen şehri 29 Mayıs 1993’te vahşi bir katliama sahne oldu. Genç ailesinin evi Alman ırkçılar tarafından kundaklandı. Mevlüde Genç, faciada iki kızını, iki torununu ve yeğenini kaybetti.

Aradan 25 yıl geçti ancak Genç ailesinin acısı dinmedi.

"İtfaiye çok geç geldi"

Solingen katliamı mağduru Mevlüde Genç, "Biri itfaiyeye haber verdi. Çok geç geldi. Geldikten sonra benim gelin, ‘o kapıdan girmeyin öbür kapıdan girin, çocukları kurtarmaya’ dedi. Bizim söylediğimizi hiç anlamadılar belki de çocuklarım kurtulurdu" dedi.

5 kişi yanarak can verdi

Genç ailesinin bir kısmı yanan evden çıkmayı başardı ancak üst katta uyuyanlar alevlerin arasında kaldı. Yaşları 5 ile 25 arasında değişen 5 kişi feci şekilde can verdi.

Genç, “Yukarıdan pencereyi açtılar benim torunun biri altı aylıktı açtım eteğimi bağırdım atın çocuğu kucağıma diye o çocuk da eteğimden bir fırladı kaldırıma düştü” ifadelerini kullandı.

Genç ailesi saldırıdan sonra yeni bir eve taşındı ancak aradan geçen 25 yıla rağmen ırkçı saldırının etkisinden kurtulabilmiş değiller.

“Çektiğim acıyı kimse çekmesin diye ağzımdan bir kelime çıkarmadım”

Mevlüde Genç, yıllarca acısını kalbine gömdü. Alman toplumundaki ırkçılığı tetiklemekten korktuğu için hep temkinli davrandı.

Bunca acıyı bağrına bastığını anlatan Genç, “Benim 4 milyon işçim var, kardeşim var, evladım var diye hiç ağzımdan bir kelime çıkartmadım ki ortalığı karıştırmayayım, evlat acısı zor benim çektiğim acıyı kimse çekmesin diye” ifadelerini kullandı.

Bu yıl Almanya'daki anma törenlerine Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak.

Kaynak: TRT Haber