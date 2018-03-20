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Buradasınız : » » IRCICA Başkanı Dr. Halit Eren'in acı günü

IRCICA Başkanı Dr. Halit Eren'in acı günü

İslam Tarihi, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi Genel Direktörü Dr. Halit Eren’in kardeşi ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’in amcası Hacı Hasan Halil İbram, hayatını kaybetti.

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IRCICA Başkanı Dr. Halit Erenin acı günü

Gümülcine'de 81 yaşında vefat eden Hacı Hasan Halil İbram'ın cenazesi bugün ikindi namazına muteakip Gümilcine'ye bağlı Değirmendere Köyü'nde kılınacak namazın ardından toprağa verilecek.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ırcıca, halit eren
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