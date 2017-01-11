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İranlılar Rusya aleyhine eylem yaptı

İran Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani'nin cenaze törenine katılımda bulunan İranlılar Rusya Büyükelçiliğinin önünde sloganlar attı.

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İranlılar Rusya aleyhine eylem yaptı

Rusya'nın politikasından memnun olmadıklarını belli etmek amaçlı eski Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsancani'nin dünkü cenaze törenine katılan halk Rusya büyükelçilik binası önünde ülke aleyhine slogan attı.

Göstericiler, Tahran'daki büyükelçilik önünde "Kahrolsun Rusya", "Rusya elçiliği casusluk yuvası" şeklinde sloganlarla bu ülkenin politikalarını eleştirdiler.

Eski Cumhurbaşkanı Rafsancani, Pazar günü 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Tahran Üniversitesi Kampüsü'nde, dün kılınan cenaze namazı sonrası cenazesi toprağa verilmişti.

Etiketler: iran, rusya, Rafsancani, rusya büyükelçiliği, proteto
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