İranlı öğrenciler ülkedeki durumu Hamaney'e şikayet etti

İran basınına yansıyan haberlere göre, bir grup öğrenci İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in dünkü iftar programına katıldı.

Programda konuşma yapan öğrencilerden Seher Mihrabi, ülke liderinin kontrolündeki kurumları eleştirdi.

Mihrabi, "sınıflar arasındaki sistematik eşitsizlik, ahlaki değerlerin çöküşü, çevresel krizler, azınlıkların dışlanması ve işsizlik gibi sorunların ülkedeki sosyal dayanışmaya ağır darbe vurduğunu" söyledi.

Konuşmasında yargı ve güvenlik kurumlarına eleştiriler yönelten İranlı öğrenci, yargının kendi dışındaki alanlara müdahalesinin ulusal egemenlik hakkını zayıflattığını ifade etti.

Mihrabi, ülkede basın özgürlüğünün de baskı altında olduğunu dile getirdi.

Hamaney eksiklikleri kabul etti

İran lideri Hamaney ise, öğrencinin dile getirdiği eksikliklerin birçoğunu kabul ettiğini ve ülkenin durumundan haberdar olduğunu söyledi.

Hamaney, "Ülkenin durumunun çok kötü olduğunu söyleyen öğrencinin sözlerini değil ancak duygularını teyit ediyorum. Toplumdaki meselelerden ve ülkedeki gidişattan haberdarım" dedi.

Kaynak: AA