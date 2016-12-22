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İranlı milletvekilinden 'Kasım Süleymani' itirafı

Kuddusi: "Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Suriye'nin Halep kentine yaptığı ziyaret, stratejik ve askeri iş birliği kapsamında bu ülke yetkililerinin talebiyle gerçekleşmiştir" dedi.

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İranlı milletvekilinden Kasım Süleymani itirafı

İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi muhafazakar milletvekili Cevad Kerimi Kuddusi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yurt dışındaki askeri ve istihbari faaliyetlerini yürüten Kudüs Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Kasım Süleymani'nin Halep'te bulunduğunu doğruladı.

Hakkında uluslararası seyahat yasağı bulunan Süleymani'nin Halep'e gitmesini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) taşıyacağını duyuran ABD yönetiminden gelen açıklamalara işaret eden Kuddusi, Süleymani'nin Suriye hükümetinin talebiyle bu ülkede bulunduğunu savunarak, "Bu yüzden Amerikalı yetkililer hukuki ya da siyasi hiçbir girişimde bulunamaz." ifadesini kullandı. AA

Etiketler: İran Meclisi Milli Güvenlik Komisyonu Üyesi muhafa, Tümgeneral Kasım Süleymani, itiraf
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