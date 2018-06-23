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İranlı komutan Suriye'de öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup Tuğgeneral Şahroh Dayipur, Suriye'de katıldığı bir operasyonda öldürüldü.

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İranlı komutan Suriyede öldürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup Tuğgeneral Şahroh Dayipur, Suriye Bukemal'de "askeri danışman" olarak katıldığı bir operasyonda hayatını kaybetti.

İranlı generalin İran-Irak savaşı gazilerinden olduğu belirtilen açıklamada, Dayipur'un Devrim Muhafızları Ordusu'nda çeşitli birimlerde komutanlıklar üstlendiği belirtildi.

Esed rejimi, Temmuz 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın kontrolüne geçen Bukemal ilçesini geçen yıl kasım ayında Rusya ve İran'ın desteğiyle ele geçirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: suriye, iran
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