Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 5
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.52
    Euro: 3.68
  • BIST: 76972.15
    Altın: 128.005

Kapat
Buradasınız : » » İranlı din adamının "açlık grevine" başladığı iddiası

İranlı din adamının "açlık grevine" başladığı iddiası

İran'ın Kum kentindeki bir cezaevinde tutulan Şii taklit mercilerinden Ayetullah Muhammed Rıza Nekunam'ın, açlık grevine başladığı iddia edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İranlı din adamının &quot;açlık grevine&quot; başladığı iddiası

İran'da muhaliflere ait "kaleme.com" internet sitesi, Kum kentindeki Saheli Cezaevi'nde tutulan Ayetullah Nekunam'ın, "Din Adamları Özel Mahkemesi'nin öne sürdüğü şartları kabul etmesi konusunda baskı yapması ve tedavi alma hakkının engellenmesi" gibi gerekçelerle açlık grevine başladığını iddia etti.

Nekunam, İran'ın önde gelen din adamlarından Ayetullah Mekarim Şirazi'nin 2015'te ülkede hızlı internet hizmeti verilmesini "haram" olarak niteleyen açıklamalarını eleştirmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Ayetullah Nekunam, hiçbir davacı olmamasına ve kamuoyuna açıklama yapılmamasına rağmen iki yıl hapse mahkum edilmiş, daha sonra savcının itirazıyla cezası 5 yıla çıkarılmıştı.

Ayetullah Şirazi ise daha sonra yaptığı açıklamada, Nekunam'ın tutuklanmasının kendisiyle bir ilgisi olmadığını söylemişti.

Sağlık sorunları nedeniyle geçen yıl mart ayında serbest bırakılan Nekunam, bir gazeteye verdiği röportajında, İslami kıyafet tarzını ve ülkedeki şiddeti eleştiren ifadeler kullanmasının ardından yeniden tutuklanarak hapsedilmişti. AA

Etiketler: İranlı din adamı, açlık grevi, Şii taklit mercileri, Muhammed Rıza Nekunam, iddia
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  DÜNYA

DÜNYA HABERLERİ

Tüm Dünya Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER