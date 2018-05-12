İran'ın nükleer programından sorumlu başmüfettiş istifa etti

2013'ten itibaren Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) Koruma Birimi Başkanlığını yürüten Tero Varjoranta, ajanstaki görevlerinden ayrıldı.

2015'te yapılan İran nükleer anlaşması öncesi ülkeyi birçok kez ziyaret eden Varjoranta, İran'ın nükleer çalışmalarını denetleyen ekibin başındaydı.

Varjoranta'nın neden istifa ettiğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı. İran ise nükleer faaliyetleriyle ilgili programı sürdürüyor.

Öte yandan Varjoranta'dan boşalan pozisyona Massimo Aparo'nun geçici olarak vekalet edecek ve UAEA Koruma Birim Başkanlığına en kısa sürede atama yapılacak.

Trump'ın tartışmalı İran kararı

Beyaz Saray'da kameralar karşısına geçen ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmadan çekildiğini açıkladı.

"Tahran'a en üst düzey ekonomik yaptırımları yeniden getireceğiz. İran'daki terör rejimine milyarlarca dolarımız gitti, bu beni rahatsız ediyor. İran nükleer anlaşması tek taraflı kötü bir anlaşma. ABD için utanç verici bir anlaşma."

Yaptırımlar geri döndü

Trump, konuşmasının ardından, İran yaptırımlarının yeniden uygulanmasının önünü açan başkanlık kararnamesini imzaladı. Bir kaç gün sonra İran'a yeni yaptırımlar geldi.

ABD ile Birleşik Arap Emirlikleri, İran Devrim Muhafızlarına para akışını kesti. 6 kişi ve 3 kuruluş, yaptırım listesine eklendi.

Diğer beş ülke, anlaşmanın devamından yana

Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya, 14 Temmuz 2015 tarihli İran Nükleer Anlaşması'na imza atan diğer ülkeler.

Bu 5 ülke, Ocak 2016'ta yürürlüğe giren anlaşmanın eksiklerinin giderilerek korunmasından yana.

Kaynak: AA, TRT Haber