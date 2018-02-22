  • 22 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan "özgür seçim" çağrısı

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'dan "özgür seçim" çağrısı

İran'ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülkenin lideri Ayetullah Ali Hamaney'e bir mektup yazarak seçimlerin "özgür bir ortamda" yapılması talebinde bulundu.

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İranın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejaddan &quot;özgür seçim&quot; çağrısı

Eski Cumhurbaşkanı'na yakınlığıyla bilinen "Devlet-i Bahar" adlı internet sitesinde yer verilen mektupta Ahmedinejad, Hamaney'den Cumhurbaşkanlığı, meclis ve yargı erkinin yenilenmesini istedi.

Ahmedinejad mektubunda, yargı erkiyle ilgili değişime gidilmesini, geçmiş yıllarda eleştiri ve itiraz gibi nedenlerle tutuklananların serbest bırakılmasını, açılan tüm davaların da düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Hamaney'in, vatandaşların taleplerine kulak verilmesi ve sorunlarının giderilmesi yönünde geçen pazar günü yaptığı konuşmasına değinen Ahmedinejad, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için halkın seçimini "özgürce" yapabilmesinin "acil bir zaruret" olduğunu ifade etti.

Ayetullah Ali Hamaney'in "Adalet konusunda geri kaldık." açıklamasına da işaret eden Ahmedinejad, yargı erkindeki değişimin "aciliyet" halini aldığını ve bu konuda atılacak adımların "mazlumların iadeiitibarına" ve "siyasi ıslahatların yapılmasına" zemin hazırlayacağı görüşünü aktardı.

İran'da iki dönem cumhurbaşkanlığı yapan Ahmedinejad'ın, 2009 seçimlerini kazandığının ilan edilmesi büyük toplumsal olaylara neden olmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ayetullah ali hamaney
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