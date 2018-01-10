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Buradasınız : » » İran'ın dev savaş gemisi dalgakırana çarptı

İran'ın dev savaş gemisi dalgakırana çarptı

İran'a ait bir savaş gemisi Hazar Denizi'nde dalgakırana çarptı.

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İranın dev savaş gemisi dalgakırana çarptı

İran'dan yayın yapan Gil Nigah haber sitesine göre, "Demavend" adlı savaş gemisi, Hazar Denizi'ndeki Enzeli Limanı'nda dalgakırana çarpma sonucu hasar gördü.

Ülkenin en büyük savaş gemilerinden Demavend'de 18 personelin bulunduğu, kaza sırasında 6 kişinin denize düştüğü belirtildi.

Yerel kaynaklara göre denize düşen 6 kişiden 4'ü kurtarılırken 2'sini arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

2013 yılında denize indirilen savaş gemisinin 100 metre uzunluğunda ve bin 300 ton ağırlığında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: iran, savaş gemisi, dalgakıran, Hazar Denizi
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