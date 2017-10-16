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Buradasınız : » » 'İran'ın bir sonraki Kuzey Kore olmasına izin vermeyeceğiz'

'İran'ın bir sonraki Kuzey Kore olmasına izin vermeyeceğiz'

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Haley, ABD yönetiminin İran nükleer anlaşmasını gözden geçirmesinin nedeninin yeni bir Kuzey Kore örneğini önlemek olduğunu söyledi.

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İranın bir sonraki Kuzey Kore olmasına izin vermeyeceğiz

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, ABD yönetiminin İran nükleer anlaşmasını gözden geçirmesinin nedeninin yeni bir Kuzey Kore örneğini önlemek olduğunu söyledi.

Haley, NBC televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD'nin şimdilik İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmadan ayrılmayacağını ve hedeflerinin "daha iyi bir anlaşma" olduğunu ifade etti.

Nikki Haley, "Anlaşmadan ayrılmıyoruz. Biz Amerikan halkının kendini daha güvende hissetmesi için durumu daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Demek istediğimiz anlaşma, bazı şeyleri yapmaktan vazgeçmeniz içindi ama vazgeçmediniz. Bu durumda İran'ı daha hesap verebilir hale getirmek için ne yapabiliriz?" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "daha orantılı" bir çözüm için Kongre ile yakından çalıştığını belirten Haley, "İran anlaşmasını gözden geçirmemiz tamamen Kuzey Kore yüzünden. İran'ın bir sonraki Kuzey Kore olmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.

Trump, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını açıklamış ve "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." demişti.

Etiketler: ruhani, nikki haley, Kuzey Kore, iran, abd
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