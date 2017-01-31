'İran'ın balistik füze denemesi başarısız oldu'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, yaptığı açıklamada, İran'ın pazar günü orta ölçekli balistik füze denemesi gerçekleştirdiğini teyit ettiklerini söyledi.

Yetkili, "Denemenin yeri konusunda bir şey diyemeyeceğim ancak füze fırlatıldıktan sonra atmosfere geri girmeden infilak ettiği için denemenin başarısız olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Beyaz Saray ve Pentagon'dan çelişkili açıklamalar

Gün içinde Beyaz Saray, İran'ın balistik füze denemesini teyit ederken, Pentagon ise temkinli yaklaşmayı tercih etmişti.

Günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, "İran’ın bu füzeyi fırlattığının farkındayız, tam detaylarına bakıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Deniz Albay Jeff Davis, Tahran’ın balistik füze denemesi yaptığına ilişkin haberleri gördüğünü ancak bu iddiaları şimdilik teyit edemeyeceğini belirtmişti.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, deneme, Tahran’ın 180 kilometre doğusundaki Semnan sahasında gerçekleştirildi. "Horamşahr" adlı orta menzilli balistik füze, infilak etmeden önce 965 kilometre mesafe katetti.