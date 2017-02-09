İran'dan yeni balistik füze denemesi iddialarına yalanlama

İran Savunma Bakanı Hüseyin Dehkan, ABD basınında yer alan ülkesinin yeni bir balistik füze denemesi yaptığına ilişkin iddiaları yalanladı.

İran Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre Dehkan, Gilan kentini ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın yeni bir balistik füze denemesi gerçekleştirdiğine dair ABD medyasında yer verilen iddialara değindi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyen İran Savunma Bakanı, "Öncelikle bu iddialar doğru değil. Herhangi bir deneme yapılmadı." dedi.

Dehkan, ABD yönetiminden gelen iddialar hakkında, "Düşmanlık ve İran korkusunu yaymayı hedefleyen bu tür asılsız iddialar, siyonist rejim tarafından provokasyon amacıyla hazırlanıyor." ifadelerini kullandı.

ABD medyasında ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırılarak verilen haberlerde İran'ın dün yeniden orta menzilli balistik füze denemesi yaptığı öne sürülmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinden sonra İran'ı hedef alan açıklamaları nedeniyle iki ülke arasında tansiyon yükselmişti. İran'ın 29 Ocak'ta yaptığı balistik füze denemesi de gerginliği artırdı. ABD yönetimi balistik füze denemelerinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına aykırı olduğu gerekçesiyle İran'ı uyarmış, Trump da İran'a karşı tüm seçeneklerin masada olduğunu açıklayarak, gerginliğin çatışmaya dönüşebileceği endişelerine neden olmuştu.

BMGK tarafından 20 Temmuz 2015'te kabul edilen 2231 sayılı kararda İran'a, nükleer başlık taşıyabilecek balistik füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması ve füze denemesi yapmaması yönünde yasak getirilmişti. Tahran yönetimi ise söz konusu füzelerin nükleer başlık taşıma kapasitesi olmadığını öne sürüyor.