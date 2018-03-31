İran'dan Telegram'a "milli güvenlik" engeli

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi katıldığı yerel bir radyo programında, ülkede son zamanlarda sıkça tartışılan Telegram uygulaması ile ilgili konuştu. Uygulamaya erişim engeli getirileceğiyle ilgili söylentileri değerlendirdi.

Telegram'ın yerini "Soroush" adlı benzer bir yerli uygulamaya bırakacağını kaydeden Burucerdi, bunun 20 Nisan'a kadar gerçekleşeceğini söyledi.

Ülkede Telegram'ın yasaklanacağı imasında bulunan Burucerdi, kararın ülkenin en üst makamları tarafından alındığını açıkladı.

Burucerdi, "Telegram'ın geçen yılki protestolardaki tahrip edici rolü göz önüne alındığında bu mesele milli güvenliğimiz açısından önem arz ediyor" dedi.

Ülkenin yarısı Telegram kullanıyor

Geçen yıl 28 Aralık'ta Meşhed kentinde bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik, yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlayan gösteriler, kısa sürede ülke çapında rejim karşıtı gösterilere dönüşmüştü. Göstericiler eylemlerini Telegram başta olmak üzere mobil uygulamalar üzerinden organize etmişti. Telegram'ın 80 milyon nüfusa sahip ülkede yaklaşık 40 milyon kişi tarafından kullanıldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA